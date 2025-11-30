メ～テレ（名古屋テレビ） 29日、岐阜市で行われたサッカーＪ3の試合中にボールボーイが座るパイプ椅子が破損し、男子生徒が指を切断した事故を受けて、施設で、備品の点検が行われています。 29日午後3時45分ごろ、岐阜市の長良川競技場でＦＣ岐阜の試合中にボールボーイのパイプ椅子が突然破損し、座っていた愛知県の男子生徒（14）が指を挟みました。 男子生徒は右手薬指の先端を