食通が注目する「今月の新店」。最近行った新店の中でも、特におすすめのお店を教えていただきます。フードライターの小寺慶子さんがおすすめするのは、2025年12月にオープンする、上質な中華料理をカジュアルに楽しめる良店。食通が見いだした、今月の新店新しいお店がどんどん出店し、ますますの盛り上がりを見せる飲食業界。「気になる店が多すぎてどこの店に行ったらいいかわからない！」という人も多いのではないでしょうか。