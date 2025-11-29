着るたびに違いが出る「白タートル」の使い方抜けと引き締め、やわらかさと緊張感など、スタイリングに欲しい多くの要素を１つで担う白タートル。着回し「ながら」新しい服の投入、ベーシックなアイテムだけで「着方を変えて」見違える着こなし方など、その実力を実証。ゆるすぎない薄手の白タートル１枚でも着やすいほどよい透け感、肌あたり良好なカシミヤ混。首元がくしゅっとたゆみ、顔まわりに抜けをマーク。黒タートルほどの