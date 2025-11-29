「着回し感なく着回せる」最も着回せる白トップスの使い方
着るたびに違いが出る「白タートル」の使い方
抜けと引き締め、やわらかさと緊張感など、スタイリングに欲しい多くの要素を１つで担う白タートル。着回し「ながら」新しい服の投入、ベーシックなアイテムだけで「着方を変えて」見違える着こなし方など、その実力を実証。
ゆるすぎない薄手の白タートル
１枚でも着やすいほどよい透け感、肌あたり良好なカシミヤ混。首元がくしゅっとたゆみ、顔まわりに抜けをマーク。黒タートルほどのストイックさはなく、肌になじんで柔和に着地。 白タートルカットソー／ソージュ（ソージュ オンラインストア）
目立つ色でも知的に
赤とライトグレーの相対する上下をつなぐ
白のタートルで首元にやわらかなニュアンスを与えたら、目を引く赤も使いやすく。グレーと同じくあいまいなブラウン小物で仕上げて、赤以外はマイルドなトーンを意識。
ニットありきでレザーを
ワンピのようにニットをつないで甘口にシフト
タートルとスカートを白でつないでワンピ風に。スカートの上品にゆれるすそが視線をさらうおかげで、レザーの主張が和らいでタフになりすぎない。辛口のレザーと甘口のニット、相反する2つのバランサーとして頼れるのは、王道のコンバース。
（全15パターン着回し・服のプライスなど詳細へ）
≫着回し感なく「着るたびに違いが出る」 白タートルの上手な使い方