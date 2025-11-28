ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > NHKから紅白出場の打診もtimeleszは紅白辞退か 背景にSTARTO社の方針 timelesz（旧：Sexy Zone） NHK紅白歌合戦 STARTO ENTERTAINMENT エンタメ・芸能ニュース 女性自身 NHKから紅白出場の打診もtimeleszは紅白辞退か 背景にSTARTO社の方針 2025年11月28日 15時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2025年のNHK紅白歌合戦の出場者に関して「女性自身」が伝えた timeleszはNHKから打診があったものの、辞退したそうだと音楽関係者 背景にSTARTO社の方針があるとして、追加出演の可能性は低いとみている 記事を読む おすすめ記事 東京・足立区の住宅火災で所在不明だった女子中学生を静岡県内で無事保護 出火原因を調査 2025年11月28日 6時49分 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」 2025年11月27日 17時56分 【速報】同性婚認めないのは「合憲」同性カップルらの訴え退ける判決 東京高裁 2025年11月28日 11時16分 《足立暴走男の母親が涙の謝罪》「医師から運転を止められていた」母が語った“事件の背景”とは 2025年11月27日 7時15分 【620円→390円】銀だこ「たこ焼き8個入り」をサンキュー価格の390円で販売【3日間限定】 2025年11月25日 11時50分