日本ハムから国内フリーエージェント（FA）権を行使し巨人に入団した松本剛外野手（32）が27日、都内で入団会見に臨んだ。背番号は「9」で、2年総額2億5000万円（金額は推定）。同席した水野雄仁編成本部長「非常にうれしく思う。外野の一角として活躍してくれることを願っている。背番号は9に決まった」と期待を口にし、「阿部監督と相談しながら。プレーだけでなく野球への姿勢は若手のお手本になる。ここ最近は出場機会に恵