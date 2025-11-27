オーバルが後場急伸している。２７日午後１時ごろ、取得総数１００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．７４％）、取得総額５億円を上限とする自社株買いを発表しており、株主還元姿勢を評価した買いが集まっている。取得期間は２８日から２０２６年５月２７日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで実施する。資本効率の一層の改善と株式数削減を通じた１株当たりの株式価値の向上を図る。取得した株式に