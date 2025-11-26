佐川急便は26日、全国で荷物の配送に遅れが出ていると発表した。米国発祥の大型セール「ブラックフライデー」で盛り上がりを見せているインターネット通販や、お歳暮などの年末商戦で取扱量が増えていることが原因だという。LINE（ライン）などによる「配達予定通知」も一時的に停止しているという。佐川の親会社、SGホールディングスの担当者は「毎年物量が増える時期なので対策は講じてきた。早期に遅れを解消できるよう努め