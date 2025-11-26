「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日正午現在でワールドが「売り予想数上昇」５位となっている。 ２６日の東証プライム市場でワールドが５日続伸。同社は、１０月３日に２６年２月期の連結最終利益予想を従来の１１２億円から１２０億円（前期比８．１％増）に見直す増額修正を発表した。ナルミヤ・インターナショナルの完全子会社化により利益が押し上げられた。今期