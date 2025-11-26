「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日正午現在でワールド<3612.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



２６日の東証プライム市場でワールドが５日続伸。同社は、１０月３日に２６年２月期の連結最終利益予想を従来の１１２億円から１２０億円（前期比８．１％増）に見直す増額修正を発表した。ナルミヤ・インターナショナルの完全子会社化により利益が押し上げられた。今期配当も従来予想から３円増額し年１０９円（前期は８０円）とすることを公表した。更に２６年３月１日を効力発生日として持ち分法適用会社であるライトオン<7445.T>を株式交換で完全子会社化することも発表している。株価は今期予想連結ＰＥＲで９倍台、配当利回りは約３．６％の水準と割安感があり、足もとで上昇基調を強めているが、３０００円台を回復したことで利益確定の売りも警戒されている。



出所：MINKABU PRESS