ニューストップ > スポーツニュース > 国内格闘技ニュース > 全日本プロレスの青柳優馬が交通事故 3カ月間の減俸＆謹慎処分 全日本プロレス 運転免許 交通事故 スポーツニュース・トピックス デイリースポーツ 全日本プロレスの青柳優馬が交通事故 3カ月間の減俸＆謹慎処分 2025年11月26日 11時53分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 全日本プロレスは26日に記者会見を開き、青柳優馬について発表した 車を運転し事故を起こし、免許証が1年近く失効していたことも判明 団体側は3カ月間の減給50％、3カ月間の謹慎の処分を科すことを決定した 記事を読む