安野貴博氏からのプロポーズは「うれしくない」妻が明かした秘話
2025年11月26日 11時27分
デイリースポーツ

黒岩里奈氏が25日の「さんま御殿」で安野貴博氏からのプロポーズを回想した
「汚い部屋の真ん中で電気を消され、パソコンをパカッ」とされたという
「100ページ結婚の提案書」が書いてあったそうで、「うれしくない」とした