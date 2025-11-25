ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ニトリ家具の使用中に浮き出る「謎のイボ」は何？広報が答えた原因＆… ニトリ SNS ネットで話題 週刊女性PRIME ニトリ家具の使用中に浮き出る「謎のイボ」は何？広報が答えた原因＆対策 2025年11月25日 12時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ニトリの家具に出現する「謎のイボ」がXで話題だと週刊女性PRIMEが報じた 芯材に水分が吸収され、膨張したことが原因の一つと推察される、と同社広報 濡れたものなどを長時間放置せず、また、コースターなどを使うといいとした 記事を読む おすすめ記事 那須川天心が判定負け、ファンに土下座 世界初挑戦で元王者・井上拓真に 格闘技55戦目で初黒星 2025年11月24日 21時35分 日本と中国を結ぶ12航空路線で全便欠航 2025年11月24日 21時10分 「なんでこんなバカが国のトップなの？」カリスマ的な人気を誇るアーティスト 高市首相の“洋服選び”投稿に怒り爆発 2025年11月24日 17時15分 中国の火鍋店でスープと燃料を間違って混入 １１人が病院に搬送 2025年11月24日 18時45分 松本さん報道、講談社に220万円賠償命令 2025年11月25日 10時30分