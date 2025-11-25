¥á¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤«¤é¡¢Ç­¹¥¤­¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥·¥êー¥º¡Ö¤Í¤³¤ß¤ã¤ß¤ì¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î23Æü¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2026Ç¯1·î¾å½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤äÎÌÈÎÅ¹¤Ç½ç¼¡Å¸³«¡£Ç­¤Î°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤ä¤·¤°¤µ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥­¥å¥ó♡¤È¤È¤­¤á¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¡£¼Ò°÷¤Î°¦Ç­¼Ì¿¿¤ò¤â¤È¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡È¥ê¥¢¥ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ÉÉ½¾ð¤Ï¡¢