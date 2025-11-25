Ì±ÊüGPÂÓ25Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿»°Ã«¥É¥é¥Þ¡¢»ëÄ°Î¨¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î3¡óÂæ¤ËÆÍÆþ¸½ºß¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¿åÍË¸á¸å10»þ¡Á¡Ë¡£ÄÌ¾Î¡È¤â¤·¤¬¤¯¡É¤ÈÎ¬¤µ¤ì¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ì´¤ËËþ¤Á¤¿·àÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤ÈºÃÀÞ¡¢ÀÄ½Õ·²Áü·à¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤À¡£µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ø¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÅÛ¤¬¤¤¤ë¡Ù ¡Ø¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡Ù ¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë