ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼êºî¤ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¼¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥°¥Ã¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëËÌÀî¤µ¤ó¤Î¡È¿·ºî¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Î¼êºî¤ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÎÍÎÉþ¤ò¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤¬¡Ø¹õ¤¤¼êÄó¤²¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¤È¤Î¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¹õ¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤Ã¤¿