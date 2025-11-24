2007年頃、胸を激しく叩くギャグ「ンーッ!!」でブレイク、子どもたちの人気者になったパッション屋良。現在は沖縄でパーソナルトレーニングジムの経営をしている。その芸人人生、そして現在の沖縄での生活について聞いた。（前後編の前編） 【画像】もはや別人！体重100kg激太りから鍛えてバキバキになったパッション屋良のビフォーアフター パッション屋良、沖縄で本物の体操のお兄さんに！ 「