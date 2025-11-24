コンビニで長く働いてきた筆者。辞めていた時期もあるが、現在はライター業の傍ら、知り合いの店長に「人手不足」を理由に頼まれ、空いた時間だけ手伝う生活をしている。今回は、高齢客の行動で迷惑だった出来事をピックアップしてみたい。◆レジ待ちの列を無視して「コピーを手伝ってください」筆者の働く店舗では夕方まで年配客の率が高くなる。ほとんどの人が常識的で優しいのだが、たまに腹が立ったり、困ってしまう