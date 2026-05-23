深夜のコンビニは、日中にはあまり見かけないような独特な客層が集まる場所でもある。投稿を寄せた愛媛県の50代女性は、深夜勤務のコンビニで遭遇する様々な客について明かした。「毎夜『鬼殺しパック』で呑んで酔っ払いエロ本を何冊も購入して行く高齢者。女性用ショーツをお買い上げの男性」など、なかなかに濃い客がやってくるという。そんななか、ある常連の男性客がレジに持ってきた商品をめぐって、ちょっとやばいクレームが