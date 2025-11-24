¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖELLE MEN¡×¤¬¡¢¹á¹ÁÈÇ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÅçÈþ²Å¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬¡¢2005Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Ì¡²è¡ÖNANA¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦Âçºê¥Ê¥Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û42ºÐ¤ÎÃæÅçÈþ²Å¤µ¤ó¡¢ºÆ¤ÓNANA¤Î°áÁõ¤òÈäÏª¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¡ÖVivienne Westwood X NANA¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖNANA¡×¤¬Ï¢ºÜ25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó