¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï23Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY¤ò³«ºÅ¡£ÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¤Ç¤¹¡£¿ÀµÜ¤Ø¹ßÎ×¡×¡£ÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤Î°§»¢¤È¤È¤â¤Ëµå¾ì¤¬¾Ð¤¤¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»ÄÇ°¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤â¤¦ÍèÇ¯»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÆ®¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÆó¸À¤È½Ò¤Ù¤¿ÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢Íèµ¨¥¹¥í¡¼