2018年から岩手朝日テレビ（IAT）の社長を務める畠山大社長（64）は、系列キー局であるテレビ朝日の出身だ。その畠山氏について、複数のIAT社員から次のような告発が寄せられた。【画像】一部の社員から「IATの金正恩」と呼ばれるIAT畠山社長「正社員の数が約80人で、そのうち、畠山社長が就任してから4分の1に当たる20人程度が中途退職しています。アナウンサーを含め、入社数年目の社員が『この会社にいても未来がない』と退職