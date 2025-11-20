巨人にドラフト１位で指名された鷺宮製作所の竹丸和幸投手が２０日、埼玉・川越市内のホテルで仮契約を行った。背番号は「２１」に決定した。竹丸は最速１５２キロを誇るアマ球界屈指の左腕。細身の体をしなやかに使い、スライダー、カーブ、カットボール、チェンジアップなどの多彩な変化球を操る。広島の崇徳から首都大学リーグの城西大を経て、鷺宮製作所入り。巨人には即戦力の左の先発候補として単独でドラフト１位で指名