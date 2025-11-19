Image: ESA/TGO/CaSSIS 火星移住に暗雲？人類は火星を目指しています。いまや着陸に備えて先に送り込む、ヘリコプターの編隊まで計画されてはいるのですが、想定外の障害が明らかになっていますよ。風速40m超の突風！このほど科学ジャーナルの「Science Advances」には、火星の地表面に吹き荒れる砂嵐についての最新研究成果が発表されました。欧州宇宙機関（ESA）が飛ばした火星探査機の「M