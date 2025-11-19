ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 3歳女児が車にはねられ死亡 祖父「本当に守りきれなくてごめん」 国内の事件・事故 死亡事故 交通事故 家族 茨城県 時事ニュース 日テレNEWS NNN 3歳女児が車にはねられ死亡 祖父「本当に守りきれなくてごめん」 2025年11月19日 20時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 18日、茨城県で横断歩道を渡っていた3歳女児が車にはねられ死亡した 警察は、自動車教習所の社長である57歳の容疑者を現行犯逮捕 女児の祖父は「つらい」「本当に守りきれなくてごめん」と胸の内を語った 記事を読む おすすめ記事 〈肝試しで空き家に侵入、壁壊したら1億円〉盗んだ金で「ゾンビたばこ購入した」「バイクや貴金属も…」20人以上の少年が関与した“沖縄1億円事件”と背後に見えた“ドラッグ禍” 2025年11月17日 17時56分 カラスが郵便物くわえ飛び去る、配達バイクのカバー隙間から…日本郵便「差出人と受取人わからない」 2025年11月18日 18時36分 吉村洋文知事、中国政府による日本渡航自粛呼びかけに「中国人観光客だけに頼るビジネスモデル控えた方がいい」 2025年11月18日 18時6分 Perfume・あ〜ちゃんの結婚相手は吉田カバンの社長 創業者の理念「一針入魂」を受け継ぐ 2025年11月19日 3時0分 元TOKIO・山口達也 「骨が腐ってます」難病・大腿骨頭壊死を衝撃告白…「アルコール依存症」の講演で“贖罪”行脚 2025年11月18日 19時35分