吉沢亮「ばけばけ」で披露したスキップに共演者らが大爆笑…視聴率も好調
2025年11月19日 14時10分

ざっくり言うと
19日の「ばけばけ」で繰り広げられた「スキップ大会」をFLASHが取り上げた
吉沢亮演じる錦織友一は膝が曲がらず人形のような動きのスキップを披露
X上では共演者や視聴者から「怖い！！笑笑」「今朝もよく笑った」との声が