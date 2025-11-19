ヤクルトが来季の新外国人候補として今季、米大リーグ、ブルワーズ傘下３Ａナッシュビルに所属したヘスス・リランゾ投手（３０）＝右投げ右打ち、身長１８８センチ、体重１１２キロ＝をリストアップしたことが１８日、分かった。獲得すれば池山監督の新体制での助っ人補強第１弾となりそうだ。ドミニカ共和国出身のリランゾは、巨体で威圧感のあるフォームから投げ込む最速１５６キロ直球が武器のリリーバー。直球の平均球速も