成年式後も2025年の一大イベントだった悠仁さまの成年式の準備中、張り詰めた空気の中で紀子さまが職員を叱責するシーンが報じられた（関連記事：「お母さまが間違っていますよ」悠仁さまが紀子さまにご進言「職員が苛烈な指導を受け…」 佳子さまは「母は周囲と接するのが難しい部分もありますので」とフォロー）。最近、秋篠宮家の最側近である皇嗣職大夫との関係悪化も報じられたばかりだが、一体何が起きているのだろう