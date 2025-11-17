今回、Ray WEB編集部はマウントをとってくる女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。同じサークルの彼と付きあうことになった主人公。それを知った同じサークルの女の子から、マウントを取られるようになり……？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】サークルの同期と付きあい始めた主人公♡ 飲み会で女ともだちがマウントをとってきてイラッ！