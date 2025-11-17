SAMANTHAVEGA×TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』とのコラボコレクション全36種の予約受付をバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内「バンコレ！」にて開始された。＞＞＞NARUTO×SAMANTHAVEGAアイテムをすべてチェック！（写真26点）『NARUTO-ナルト-』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年に連載開始し、2014年に 700回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナ