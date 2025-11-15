阪神は１４日、今秋から打者に転向した西純矢外野手（２４）と育成契約を結んだと発表した。背番号は「１２０」。西純は同日に高知県内のチーム宿舎で行われた契約更改に臨み、１５００万減の１５００万円でサインした。（金額は推定）今年は２月に右肘の手術を受け、１、２軍ともに登板がなく終わった。そして１０月１０日に野手転向を発表。秋季キャンプも野手として日々奮闘している。「リハビリが長かったので、何もできな