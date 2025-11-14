11月12日（水）、13日（木）にカルッツかわさき（川崎市・神奈川県）にて開催されたのが「第18回川崎国際環境技術展」です。脱炭素社会の実現と持続可能な経済の両立を目指し、国内外にその技術を発信するイベントで18回目の今年のテーマは「サーキュラーエコノミー＝循環型の経済が創造するビジネスの可能性」。120の企業や団体が参加しました。初日のオープニングセレモニーには実行委員長も務める福田紀彦市長も登壇。「すばら