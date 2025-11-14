まさかの“早期終焉”に、批判の声が寄せられている。現地11月13日に行われた北中米ワールドカップのアフリカ予選プレーオフ準決勝で、W杯常連国のカメルーンがDRコンゴと対戦。スコアレスで迎えた後半アディショナルタイム１分に痛恨の失点を喫し、０−１で敗れた。プレーオフに回った時点で、厳しい戦いになるのは覚悟の上だったとはいえ、過去８度の本大会出場を誇り、90年大会ではアフリカ勢初のベスト８進出を果たした