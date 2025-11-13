記者会見する政府の地震調査委員会の平田直委員長＝13日夜、東京都千代田区政府の地震調査委員会は13日、定例会合を開き、9日に岩手、宮城両県で震度4を観測した地震などについて議論した。平田直委員長（東京大名誉教授）は会合後の記者会見で、同規模以上の地震が続けて発生しやすい「続発領域」だと指摘し「過去の例からすると、ひと月くらいの単位で続く可能性がある」と警戒を呼びかけた。調査委によると、三陸沖では4日