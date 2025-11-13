木村拓哉が11月13日に53歳の誕生日を迎え、長女 Cocomi、次女 Kōki,が自身のinstagramで父の誕生日を秘蔵の家族写真で祝福している。

（関連：【写真】Cocomi & Kōki,、父・木村拓哉の誕生日を家族写真で祝福 「53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ」）

Cocomiは「父の誕生日！！HAPPY BIRTHDAYYYYYYYYYY」と祝福し、木村を中心に、母の工藤静香、Cocomi、Kōki,が顔を寄せ合う若かりし頃の家族写真を投稿。「53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ～ プレゼントはまだ待って、ゲット出来てないから」と綴り、昨年木村の誕生日を「親友の誕生日 jhappy52」と祝福したように、今年も誕生日メッセージを送った。

Kōki,は自身のInstagramに「Happy birthday to the best dad in the world 」と誕生日メッセージを綴り、木村と愛犬が手を繋ぐ写真、幼少期のCocomiとKōki,がお揃いの水着を着て木村と手を繋ぐ浜辺での写真、愛犬の顔に寄り添う木村の写真、木村とCocomiが腕を組んでポーズを決める4人での家族写真など、プライベートショットを多数公開。多くの反響を呼んでいる。

（文＝本 手 ）