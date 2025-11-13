ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「ばけばけ」のナレーション好評、阿佐ヶ谷姉妹の紅白出場を期待する… 阿佐ヶ谷姉妹 NHK紅白歌合戦 Smart FLASH 「ばけばけ」のナレーション好評、阿佐ヶ谷姉妹の紅白出場を期待する声 2025年11月13日 14時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 阿佐ヶ谷姉妹が13日のNHK「あさイチ」に出演したとFLASHが伝えた 朝ドラ「ばけばけ」のナレーションを担当し、非常に好評だと芸能記者 放送を見た人からは「紅白歌合戦」出場を期待する声もあがっていたそう 記事を読む おすすめ記事 漫画家の榎本由美さんが死去 60歳 代表作に「児童養護施設の子どもたち」など 2025年11月12日 19時13分 【速報】「Aぇ！group」草間リチャード敬太さん(29)を略式起訴 公然わいせつの罪 東京区検 2025年11月13日 16時39分 「すみませんでした」記者が思わず謝罪…小野田経済安保大臣の逆鱗に触れた“質問” 2025年11月13日 6時0分 【速報】「晋ちゃん、晋ちゃんと呼んだら、手をほんの少し握り返してくれたように感じた」安倍昭恵さんの上申書を検察官が読み上げる 安倍元総理銃撃事件 山上徹也被告の第7回公判 2025年11月13日 14時40分 いじめの次は“集団万引き”発覚、高校野球の衝撃不祥事に下された「甘すぎる処分」に疑問符 2025年11月12日 18時0分