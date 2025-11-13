ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は１５４．７０円付近に伸び悩んでいるものの、本日は一時１５５円台を付ける場面が見られた。１５５円付近ではオプション勢などの防戦売りも大量に観測され、上値を拒まれたものの、ロング勢は後退する気はなく、上値をうかがう展開を継続している。 先日のＦＯＭＣ後のパウエル議長の会見以降、ＦＯＭＣ委員から利下げに慎重な声が相次ぐ中、市場はＦＲＢの１２月利下げ期待を後退させてい