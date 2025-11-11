ストローマン・ジャパンが、歯科医療のデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速する次世代クラウドサービス「Smilecloud 3DNA」(スマイルクラウド スリーディーエヌエー)を正式にリリース！2025年11月11日より提供が開始されています。AI支援によるスマイルデザインから3Dデータ共有、歯科医師・クリニックとラボ(技工所)の協働まで、歯科診療の工程をシームレスにつなぐプラットフォームです。 ストローマン・ジャパン