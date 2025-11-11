ザ・ドリフターズの加藤茶（８２）が１１日までにＸ（旧ツイッター）を更新。体調不良のため、鹿児島で行われる「ザ・ドリフターズ展」のオープニングゲストとしての出演を取り止めることを発表した。加藤は「出演辞退のお詫び」とする文書を貼付。「１１月１２日より開催される『ザ・ドリフターズ展』にオープニングゲストとして出演予定でしたが、体調を崩してしまい、残念だけど大事をとって出演を見合わさせていただくこと