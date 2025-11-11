ファミリーマートが、任天堂のゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を開催します！2025年11月11日(火)より、全国のファミリーマート約16,400店舗にてスタートしました。第1弾として、コラボ商品7種類が登場するほか、オリジナルグッズがもらえる企画も展開されます。 ファミリーマート「カービィたちの超まんぞくフェス」  開催期間：2025年11月11日