オートロックをすり抜ける「共連れ」と呼ばれる手口で、女子高生の後をつけてマンションに侵入したとして、兵庫県警灘署は９日、神奈川県職員の男（３６）（横浜市港北区）を邸宅侵入の疑いで逮捕した。「女子高生の制服をもっと見ていたいがために、一緒に入った」と容疑を認めているという。発表では、男は１１月４日午後４時１５分頃、神戸市灘区のマンションで、下校中だった住人の女子高生の後に続いて侵入した疑い。女子