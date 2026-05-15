「第48回 足立の花火」が2026年5月30日(土)に開催予定だ。例年7月に荒川河川敷を舞台に行われていた「足立の花火」だが、昨年に続き今年も5月の開催となる。本記事では、花火の見どころや穴場スポット、アクセス情報など事前に知りたい情報を徹底レポート！(※記事内で紹介しているイベントや施設等は、休止・中止または内容が変更になっている場合があります。ご注意ください)【写真】約1万3000発が夜空を彩る！足立の花火の迫力