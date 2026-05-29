２４日、趙公山でごみを拾う２０人余りの「蝸牛戸外」のボランティア。（成都＝新華社記者／江宏景）【新華社成都5月29日】中国四川省成都市のハイキング愛好家グループ「蝸牛戸外（カタツムリ・アウトドア）」は、週末を利用して定期的に郊外の趙公山（青城山の主峰）でごみ拾いのボランティア活動を企画、毎回多くのメンバーが参加している。グループは同省都江堰（とこうえん）市在住の張厚明（ちょう・こうめい）さん（60