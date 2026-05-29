以前より会いたがるようになったり、何気なく連絡してきたり。急に男性が“そばにいたがる”ような言動をすることありませんか？男性は、気持ちが不安定になったときほど、“安心できる存在”を求めやすくなります。気持ちが疲れている仕事や人間関係で疲れているとき、男性は安心できる相手を求めやすくなります。普段はひとりで抱え込むタイプでも、弱っているタイミングでは急に距離を縮めようとするでしょう。これは甘えという