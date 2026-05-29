日本バレーボール協会の川合俊一会長が２９日夜、自身のＳＮＳを更新し、男子代表の合宿期間中の２８日に乾燥大麻を所持したとして佐藤駿一郎容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたことに対し「自覚のカケラもない行動、本当に怒り心頭に発しています」などとつづった。「昨日の佐藤駿一郎逮捕の報道を受けまして」と題して投稿。「アスリートとして、その前に一人の大人の人間として、今回のことはあるまじ