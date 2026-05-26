日本とアメリカ、オーストラリア、インドの4か国によるクアッド外相会合が26日、インドの首都ニューデリーで開かれました。中東情勢の長期化を受け、エネルギー安全保障分野での新たな協力の枠組みの創設などで一致しました。会合で茂木外相は、FOIP＝自由で開かれたインド太平洋について、各国の自律性と強靱性を強化していくと説明しました。4か国はFOIPを引き続き支持し、具体的な協力を進めることで一致しました。また、インド