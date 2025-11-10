アイドルグループ仮面女子の猪狩ともかが１０日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。中国の大阪総領事の投稿に驚きの声をあげた。中国の薛剣（せつけん）駐大阪総領事の投稿がＳＮＳ上で物議を醸している。薛剣氏は高市早苗首相が台湾有事について「存立危機事態になりうる」と発言したことに反発し、Ｘで「勝手に突っ込んできた汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟ができているのか」と投稿した。この過激な投稿に