写真家の相原正明氏による写真展「Katachi ～In&Out～」が、MONO GRAPHY Camera & Artにて11月13日（木）から開催される。 同展では、日本とオーストラリアの日常にあるものを「Katachi」というテーマで捉えた作品を展示する。展示点数はモノクロ作品約20点。 11月14日（金）と11月16日（日）には、MONO GRAPHY Camera & Artのオーナーであるコムロミホ氏を司会に迎えた