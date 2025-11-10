写真家の相原正明氏による写真展「Katachi ～In&Out～」が、MONO GRAPHY Camera & Artにて11月13日（木）から開催される。

同展では、日本とオーストラリアの日常にあるものを「Katachi」というテーマで捉えた作品を展示する。展示点数はモノクロ作品約20点。

11月14日（金）と11月16日（日）には、MONO GRAPHY Camera & Artのオーナーであるコムロミホ氏を司会に迎えたギャラリートークを開催予定。

撮影のコンセプトや裏話、モノクロ+標準レンズの大切さなどが語られるという。

また、クラウドファンディングも行われた写真家30周年記念写真集「KATACHI」の販売も行われる。

今回は原点回帰と未来への指針の写真展。

高校生の時、初めて一眼レフを買った。カメラはNikon F2、レンズはニッコール50mm。モノクロフィルムを装填して蒸気機関車を撮っていた。これが僕の写真家人生の始まり。それから約40年、カメラはデジタルになり、モノクロからカラーへ。鉄道から地球のポートレートへ。気がつくと地球と宇宙に撮らせていただいていた。考えられない真っ赤な朝焼け夕焼け。空いっぱいの天の川。奇岩など絶景。でも自分が撮るという領域が狭まってきた。

2004年、オーストラリアでの個展の為に、元オーストラリア王立美術館のキュレーター Patricia Sabine氏にプレゼンテーションをする機会を得た。その時に1,000人の写真家のうち999人が通りすぎてしまうが、1人だけその被写体の力を感じて撮る写真家が大切。そしてオーストラリアのランドスケープだけでは世界では通用しない。常に今、撮っているものとそれ以外、例えばオーストラリアと日本、風景と人物のInとOutをくり返さなければ作品は生まれない。そしてモノクロームでしっかり作品を撮ること。それをしなさいと命じられた。

その後どういう世界観で撮るか？ 迷っていた。だが1本のレンズが課題の解決への扉を開けてくれた。Carl Zeiss Otus 55mm。切れ切れの描写力は写真家に「お前はどこを狙い、何を表現したいのか？」といてくるレンズだった。すべての無駄なものをそぎ落とし自分が見ているものを、奇をてらわない画角、機材のエフェクトに頼らない視点で撮ることにした。そしてもちろん被写体のフォルムを訴えるために、余分なものとして色さえも排除した。1995年、オーストラリアで一緒に撮影させていただいたアメリカの写真家Emmet Gowin氏から「君は色の魔術師だね」とほめていただいたが、その自分の世界観の大きな柱「色」を封印した。

日本とオーストラリアの日常にある木や石あるいは建築、蒸気機関車、オートバイなど、その機能美をKatachiというコンセプトで撮影を始めた。だが心の奥底で「もっと何かあるのではないか？ 見過ごしている日常の中に被写体が潜んでいるのでは？」その疑問は常に付きまとった。だが答えは非日常の世界が引き出してくれた。パンデミックによる非常事態宣言。オーストラリアにロケに行けないどころか、日常の外出も不可能。でも写真は毎日撮りたい。でも何を撮る？ ある日の午後、台所でカレーを作ろうと、ジャガイモを手に取った。偶然にもジャガイモに西日が射した。そこに見えたのはJAXAのハヤブサが着陸した「小惑星」。早速スタジオでジャガイモを小惑星風に撮影した。それこそKatachiワールドの扉が開いた。利休ではないが茶室の中の宇宙。我が家の台所に「宇宙」があった。野菜という一番日常の物。それを突き詰めてコロナ禍に完成させたのが今回の作品群。日常と非日常、自然物と人工物、オーストラリアと日本。すべてがIn&Out。その対比の世界がKatachi。

ぜひ皆様、相原の宇宙にお越しください。

作家コメント

会場

MONO GRAPHY Camera & Art

開催期間

2025年11月13日（木）～11月30日（日）



開催時間

木曜日・金曜日・土曜日：12時00分～19時00分

日曜日：12時00分～17時00分



休廊

月曜日・火曜日・水曜日



ギャラリートーク

11月14日（金）

11月16日（日）

作者プロフィール

開催時間：19時30分～21時00分 参加費：550円 人数：10名開催時間：17時30分～19時00分 参加費：550円 人数：10名

1958年東京都出身。日本大学法学部新聞学科卒業。学生時代より北海道、東北のローカル線、ドキュメンタリー、動物、スポーツなどを撮影する。

卒業後、広告代理店に勤務。1988年、8年間の代理店勤務ののち退社。

オートバイによるオーストラリア単独撮影ツーリングに向かい、彼の地にて大陸とネイチャーフォトの虜になる。

撮影ではホテル等は使わず、必ず撮影場所でキャンプして大陸と一体に成ることを、心掛けている。

日本人としてはじめてオーストラリアでの大型写真展をオーストラリア最大の写真ギャラリーウィルダネスギャラリーで開催して以来、世界各地で写真展開催。

現在オーストラリア タスマニア州政府フレンズ・オブ・タスマニア（親善大使）の称号を持つ。

2008年には、世界のフォトグラファー１７人を集めた「アドビフォトアドベンチャー」に日本代表として参加した。

アサヒペンタックス登録プロ作家、ニコンプロフェッショナルサービス会員。

2008年中日新聞広告賞 体感するオーストラリア（オーストラリア政府観光局）にて受賞。