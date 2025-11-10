日本戦の裏カードが衝撃の結果となった。カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第３節で、日本と同じB組のモロッコが、ニューカレドニアと対戦。なんと16−０の圧勝を飾った。日本に０−２、ポルトガルに０−６と連敗していたアフリカ王者のモロッコは、第２節で日本とスコアレスドローに持ち込んだニューカレドニアに対し、３分に先制すると、18分までに３点をリードする。ニューカレドニアが23